Справу проти екс-регіонала Іванющенка закрили, його зняли з розшуку

"25 червня прокуратура Одеської області надіслала офіційний документ (копію постанови), в якому вказано про прийняте рішення щодо закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину в діях цього громадянина"

Прокуратура закрила кримінальну справу проти колишнього "регіонала" та соратника Януковича Юрія Іванющенка, відомого як "Юра Єнакієвський". У зв’язку з цим поліція зняла його з розшуку.

Ще минулого тижня Іванющенко був у базі Міністерства внутрішніх справ як особа, що переховується від слідства, проте зараз його вже там немає, повідомляє "Громадське".

У коментарі "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив зняття з розшуку колишнього "регіонала". Це зробили на підставі інформації, отриманої від прокуратури Одещини.

"На початку червня ми отримали постанову прокуратури області про закриття кримінального провадження щодо вказаного громадянина. За законом це автоматично тягне за собою внесення змін до розшукових баз і зняття з розшуку", - пояснив він.

Речник розповів, що згодом поліція побачила в ЗМІ інформацію про нібито поновлення справи проти Іванющенка і направила запит до прокуратури Одещини.

"25 червня прокуратура Одеської області надіслала офіційний документ (копію постанови), в якому вказано про прийняте рішення щодо закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину в діях цього громадянина", - сказав Тракало.

У прокуратурі Одеської області заявили, що закрили справу проти Іванющенка в квітні 2019 року, зокрема через скасування Конституційним судом відповідальності за незаконне збагачення, а також через рішення суду, який зобов’язав закрити справу в частині щодо рейдерського захоплення одеського ринку.

Водночас у прокуратурі стверджують, що вони досі проводять досудове розслідування "за фактом можливого вимагання права на майно та заволодіння бюджетними коштами".

Речниця генпрокурора Лариса Сарган стверджує, що заступник генерального прокурора поновив одну з частин справи, яка стосувалась вимагання частки в одеському ринку "7 кілометр".

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції ухвалив рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.

У лютому 2018-го влада США ухвалила рішення скасувати візові санкції проти Іванющенка.

Ціна знятих санкцій з соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка становить майже 5,4 мільярди гривень.