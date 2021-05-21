Справу "Роттердам+" закрили вже вчетверте
Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), зазначає "Громадське".
Новий старший у групі прокурорів справи "Роттердам+" Денис Демків був призначений після того, як його попередник - прокурор Віталій Пономаренко - тричі закривав провадження.
Однак, як зазначають у НАБУ, новопризначений Демків 20 травня також ухвалив рішення про закриття справи. До того ж, за даними бюро, рішення було ухвалене в позаробочий час, без консультацій із детективами та належного вивчення матеріалів справи. Зокрема, у справі налічується понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписів допитів.
У НАБУ кажуть, це рішення "викликає сумніви в об’єктивності" Демківа.
До того ж він, за словами НАБУ, відмовив у заслуховуванні справи за присутності в. о. керівника САП та інших прокурорів та проігнорував думку колеги, який також здійснює процесуальний контроль у справі від початку її розслідування та має протилежну позицію.
Наразі НАБУ збирається оскаржити рішення про закриття справи до в. о. керівника САП.
"Ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці. Тож НАБУ впевнене - надати оцінку і поставити крапку має лише суд", - кажуть у бюро.
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