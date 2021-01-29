На прокурора САП, який вдруге закрив справу щодо формули "Роттердам+", чекає службова перевірка

Генпрокурорка пообіцяла, що забезпечить справедливе дослідження всіх без винятку обставин, що пов‘язані із розслідуванням справи

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова ухвалила рішення про проведення службової перевірки професійної діяльності прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталія Пономаренка - перед цим він вдруге закрив справу щодо формули "Роттердам+".

Про це вона повідомила на сторінці у Facebook, пише "Громадське".

"Я ухвалила рішення про проведення ґрунтовної, абсолютно прозорої службової перевірки професійної діяльності прокурора САП Пономаренка В.П. в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні № 52017000000000209 (справа «Роттердам+ - ред.)", - зазначила вона.

З її слів, детективам Національного антикорупційного бюро запропонують звернутися до Генеральної інспекції Офісу генпрокурора за "усіма необхідними документами, які обґрунтовують їх позицію в цьому питанні".

Генпрокурорка пообіцяла, що забезпечить справедливе дослідження всіх без винятку обставин, що пов‘язані із розслідуванням справи. Мовляв, цей процес буде прозорий і максимально відкритий для громадян у межах чинного законодавства.

Венедіктова звернула увагу, що діям прокурора САП Пономаренка суд надав оцінку двічі: "... і не Печерський районний або Окружний адміністративний, про рішення яких так часто люблять сперечатись, а ВАКС, той самий ВАКС, рішення якого не прийнято критично оцінювати, хоч це поняття і не вписується в межі правової дискусії".

Нагадаємо, що у серпі 2018 року НКРЕКП остаточно скасувала "Роттердам+"