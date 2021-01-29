На прокурора САП, який вдруге закрив справу щодо формули "Роттердам+", чекає службова перевірка
Про це вона повідомила на сторінці у Facebook, пише "Громадське".
"Я ухвалила рішення про проведення ґрунтовної, абсолютно прозорої службової перевірки професійної діяльності прокурора САП Пономаренка В.П. в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні № 52017000000000209 (справа «Роттердам+ - ред.)", - зазначила вона.
З її слів, детективам Національного антикорупційного бюро запропонують звернутися до Генеральної інспекції Офісу генпрокурора за "усіма необхідними документами, які обґрунтовують їх позицію в цьому питанні".
Генпрокурорка пообіцяла, що забезпечить справедливе дослідження всіх без винятку обставин, що пов‘язані із розслідуванням справи. Мовляв, цей процес буде прозорий і максимально відкритий для громадян у межах чинного законодавства.
Венедіктова звернула увагу, що діям прокурора САП Пономаренка суд надав оцінку двічі: "... і не Печерський районний або Окружний адміністративний, про рішення яких так часто люблять сперечатись, а ВАКС, той самий ВАКС, рішення якого не прийнято критично оцінювати, хоч це поняття і не вписується в межі правової дискусії".
Нагадаємо, що у серпі 2018 року НКРЕКП остаточно скасувала "Роттердам+"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі