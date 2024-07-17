Німецький суд засудив громадянина з подвійним громадянством за продаж електроніки для військових цілей росії

Засуджений зізнався у скоєнні злочину та висловив жаль.

Суд у Німеччині засудив громадянина ФРН з подвійним німецько-російським громадянством до шести років та дев'яти місяців ув'язнення за продаж електроніки російським компаніям для військового використання всупереч санкціям.

Про це повідомляє Reuters.

Суд міста Штутгарт заявив, що 59-річний чоловік доставив до рф 120 тисяч деталей, які могли бути використані у військових цілях, у період з січня 2020 року по травень 2023 року.

Як йдеться в рішенні суду, серед них були деталі, які використовуються в безпілотнику "Орлан-10", який російська армія використовує у війні проти України.

У рішенні вказують, що після початку широкомасштабної війни в Україні обвинувачений намагався приховати продажі російським компаніям за допомогою документів для таких пунктів призначення, як Гонконг і Туреччина.

Суд, виносячи вирок, заявив, що "взяв до уваги витрачену ним злочинну енергію – зокрема, у формі обходу санкцій після лютого 2022 року – а також тривалий період транзакцій та їхній значний обсяг".

В рішенні також йдеться, що засуджений зізнався у скоєнні злочину та висловив жаль. Його 54-річний бізнес-партнер отримав більш короткий умовний термін.

Раніше повідомлялось, що логістична компанія HT Rus, що належить зареєстрованій у Німеччині фірмі, допомагає підсанкційним російським виробникам.