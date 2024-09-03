Німеччина на межі політичної кризи через підйом проросійських і популістських сил.

Головним прихильником росії під керівництвом путіна в Німеччині є партія "Альтернатива для Німеччини" (AдН), яка нещодавно перемогла на виборах на східних землях Тюрингії та Саксонії. Поєднання цього успіху з підйомом популістської Лівої партії, яку очолює екс-комуністка Сара Вагенкнехт, створює серйозну загрозу для ліберальної демократії в Німеччині.

Таким чином, вплив успіху АдН і Лівої партії на виборах 1 вересня, який, ймовірно, буде посилений пізніше цього місяця в Бранденбурзі, буде також відчутний далеко за межами Німеччини. Антивоєнна і пропутінська пропаганда, що охопила німецьку громадську думку, сприяє зростанню радикального націоналізму на сході країни. Тим часом, провідні партії висловлюють сумніви в продовженні військової та фінансової підтримки Києва.

Про це повідомляє The Telegraph.

Крім того, через серйозні поразки, яких зазнали всі три партії в коаліції, канцлер Олаф Шольц вважається приреченим на поразку. Очікується, що на федеральних виборах наступного року він і його партнери будуть усунуті від влади, а їх місце займе правоцентристський уряд на чолі з Християнсько-демократичним союзом (ХДС).

"Якщо Німеччина більше не буде протистояти російському вторгненню, це буде катастрофою не лише для України, але й може завдати смертельного удару по НАТО", — вважає автор.

Наразі Європа розділена щодо війни. Країни на лінії розмежування, такі як Польща та країни Балтії, переозброюються і готуються до російської загрози. Але країни, більш віддалені від війни, все ще витрачають надто мало коштів на оборону. Прикриваючись закликами до припинення вогню і мирних переговорів, дехто схиляється до умиротворення москви.

"Незалежно від того, хто переможе в листопаді — Камала Гарріс чи Трамп, Європа залишатиметься вразливою до російської агресії та американського ізоляціонізму", — додає Джонсон.