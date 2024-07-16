Пов’язана з Німеччиною логістична фірма HT Rus допомагає російським виробникам обійти санкції – Reuters

Логістична компанія HT Rus, що належить зареєстрованій у Німеччині фірмі, допомагає підсанкційним російським виробникам.

Невдовзі після того, як російські війська вторглися в Україну в лютому 2022 року, вантажовідправник Hellmann Worldwide Logistics повідомив співробітників свого московського підприємства, що він виводить бізнес з росії.

"Деякі люди, які працювали в німецькій компанії, побачили у цьому можливість", ‒ пише видання.

До війни московський офіс Hellmann допомагав російським промисловим фірмам доставляти до росії інструменти, запчастини та обладнання із Заходу, але після вторгнення такі поставки були сильно обмежені міжнародними санкціями.

Натомість зареєстрована в росії фірма Heinrich Tapp Rus (HT Rus), власниками якої на той час були щонайменше двоє колишніх співробітників Hellmann, перебрала на себе відносини з багатьма старими клієнтами Hellmann.

Веб-сайт HT Rus пропонує клієнтам у росії “паралельний імпорт” ‒ термін, який широко використовується для опису доставки товарів через треті країни, такі як Туреччина або Об'єднані Арабські Емірати, щоб обійти західні санкції. У своїх маркетингових матеріалах фірма використовувала корпоративний девіз: “Нова реальність – нові можливості”.

Використовуючи російські податкові документи за 2023 та 2024 роки, а також офіційні реєстри компаній у росії та Німеччині, агентство Reuters виявило, що HT Rus надає послуги російським клієнтам, які потрапили під міжнародні санкції за підтримку військової машини Кремля.

Фірма, доходи якої минулого року склали близько 17,5 мільйонів доларів, працювала з російськими клієнтами, серед яких: Aurus ‒ фірма, яка виготовляє лімузини путіна; дочірні компанії КамАЗу ‒ виробника російських військових вантажівок; і Тюменський акумуляторний завод ‒ постачальник батарей для виробника зброї, показали російські податкові документи.

Невідомо, чи пропонувала HT Rus послуги “паралельного імпорту” цим фірмам, оскільки податкові документи не розкривали характер наданих послуг.

У Камазі заявили, що інформація в податкових документах або неправильна, або вони не знали про неї, але не уточнили конкретних подробиць. Aurus та Тюменський акумуляторний завод не відповіли на запити про коментарі.

HT Rus ‒ один із багатьох посередників, які пропонують клієнтам допомогу в обхід західних санкцій та використання поставок через треті країни для постачання промислових товарів до росії. Така діяльність є порушенням санкцій лише у тому випадку, якщо товари підпадають під санкції або посередник працює із суб'єктами, які перебувають під санкціями. HT Rus виділяється тим, що публічно стало відомо дуже мало випадків, коли громадян Європейського Союзу викрили у веденні бізнесу безпосередньо чи через дочірню компанію з підсанкційними об'єктами.

Відповідно до корпоративних звітів, HT Rus належить зареєстрованій у Німеччині фірмі, акціонером якої є німецький бізнесмен, а до минулого місяця її директором був ще один німець.