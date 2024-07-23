Трамп подав апеляцію на рішення суду Нью-Йорка про цивільне шахрайство, яке загрожує його бізнесу

В Офісі прокурора кажуть, що адвокати Трампа перефразовують старі аргументи.

Адвокати кандидата в президенти США Дональда Трампа звернулися в апеляційний суд із проханням скасувати рішення у справі про цивільне шахрайство, за яким політик має сплатити $454 мільйони.

Про це пише Politico.

Адвокати Трампа назвали рішення про штраф "помилковим" і стверджували, що суддя "намагався зрозуміти базові банківські концепції". Вони стверджували, що суддя неправильно відхилив рішення апеляційного суду щодо строку позовної давності.

Захисники Трампа також стверджували, що жоден банк чи страховик не постраждав від жодної з транзакцій, кажучи, що компанії отримали значні прибутки.

В Офісі прокурора кажуть, що адвокати Трампа перефразовують старі аргументи.

Politico зазначає, що вирок у справі про цивільне шахрайство становить унікальну загрозу для Трампа, оскільки той заявив у судових документах, що йому не вистачає грошей, щоб задовольнити рішення суду.

Апеляційний суд призначив усні дебати у справі на початок вересня, і неясно, чи встигне суд винести рішення щодо апеляції до листопадових виборів.

Справу про шахрайство у вересні 2022 року ініціювала генеральний прокурор Нью-Йорку Летиція Джеймс. Вона звинуватила Трампа і компанію Trump Organization у масовому завищенні вартості майна і брехні у фінансовій звітності, щоб вони могли позичати великі суми грошей за вигідними відсотковими ставками.