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ПОЛІТИКА

Судовий процес над журналістом WSJ Гершковичем відновиться 18 липня

17 липня 2024, 16:48
Судовий процес над журналістом WSJ Гершковичем відновиться 18 липня
Якщо Гершковича визнають винним на закритому судовому процесі в Єкатеринбурзі, йому загрожує до 20 років тюремного ув'язнення.

Судовий процес над американським журналістом Еваном Гершковичем відновиться в четвер 18 липня, після того, як дата слухання була перенесена з 13 серпня на прохання його захисту, повідомляє російський суд. Гершкович, кореспондент The Wall Street Journal, був заарештований в росії у березні 2023 року під час репортерської поїздки до Єкатеринбурга і звинувачений у шпигунстві. Державний департамент і роботодавці Гершковича рішуче відкинули ці звинувачення як неправдиві й щодо яких російська влада не надала жодних доказів.

Про це пише газета WSJ.

Гершковичу загрожує тюремне ув'язнення терміном до 20 років, якщо його визнають винним на закритому судовому процесі в місті Єкатеринбург. владімір путін і західні офіційні особи заявили, що обговорюється можливість обміну ув'язненими, але росія заявила, що це буде можливо лише після завершення судового процесу. Понад 99,5% російських судових процесів закінчуються обвинувальними вироками.

Коли 26 червня розпочався судовий процес над Гершковичем, головний редактор Wall Street Journal Емма Такер назвала звинувачення фейковими, заявивши, що вони "неминуче призведуть до фальшивого обвинувального вироку для невинної людини".

суджурналіст WSJросія загроза

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