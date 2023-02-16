Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Спроба України повернути Крим стала б "червоною лінією" для путіна – держсекретар США

16 лютого 2023, 11:11
Спроба України повернути Крим стала б
Фото: з вільного доступу
У приватній розмові з експертами держсекретар США Ентоні Блінкен висловив свої сумніви щодо можливого українського наступу на півострів.

Спроби України повернути під свій контроль Крим стануть для президента рф володимира путіна "червоною лінією", яка може спричинити ширшу ескалацію москви. Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен під час неофіційної телефонної бесіди із експертами.

Про це пише Politico.

У матеріалі йдеться про те, що ці слова він озвучив після того, як його запитали про готовність США допомогти Україні реалізувати її довгострокову мету щодо повернення всієї території, захопленої росією. На це Блінкен нібито відповів, що Вашингтон не заохочує Київ активно повертати окупований півострів військовим шляхом. Основна увага адміністрації США спрямована на те, щоб допомогти Україні просунутися туди, де точиться боротьба, в основному на сході.

За словами двох співрозмовників ЗМІ, глава Держдепу створив враження, що в США не вважають за розумним крок іти в наступ для деокупації Криму. Інші джерела зазначили, що, за словами Блінкена, рішення про те, куди йти в наступ і що повертати під контроль, ухвалює виключно влада України, а не Америка.

Раніше повідомлялось, що Генерал США назвав умову звільнення Криму до кінця літа.

СШАКримвійна

Останні матеріали

Політика
"Я ставлю на перемогу України". Як триватиме та чим закінчиться війна в Україні – колишній шеф ЦРУ генерал Девід Петреус
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 13:06
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Політика
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Дмитро Редько – 16 лютого 2023, 09:13
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 16:59
Політика
"США попереджають Україну про переломний момент війни". Як репортер Washington Post не вперше просуває наративи кремля
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 14:31
Новий наступ росії напередодні 24 лютого. путіну відчайдушно потрібна перемога – Мік Раян
Політика
Новий наступ росії напередодні 24 лютого. путіну відчайдушно потрібна перемога – Мік Раян
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 10:37
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Політика
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 17:42
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Політика
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 14:56
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Політика
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 11:36
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється