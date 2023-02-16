Спроба України повернути Крим стала б "червоною лінією" для путіна – держсекретар США

У приватній розмові з експертами держсекретар США Ентоні Блінкен висловив свої сумніви щодо можливого українського наступу на півострів.

Спроби України повернути під свій контроль Крим стануть для президента рф володимира путіна "червоною лінією", яка може спричинити ширшу ескалацію москви. Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен під час неофіційної телефонної бесіди із експертами.

Про це пише Politico.

У матеріалі йдеться про те, що ці слова він озвучив після того, як його запитали про готовність США допомогти Україні реалізувати її довгострокову мету щодо повернення всієї території, захопленої росією. На це Блінкен нібито відповів, що Вашингтон не заохочує Київ активно повертати окупований півострів військовим шляхом. Основна увага адміністрації США спрямована на те, щоб допомогти Україні просунутися туди, де точиться боротьба, в основному на сході.

За словами двох співрозмовників ЗМІ, глава Держдепу створив враження, що в США не вважають за розумним крок іти в наступ для деокупації Криму. Інші джерела зазначили, що, за словами Блінкена, рішення про те, куди йти в наступ і що повертати під контроль, ухвалює виключно влада України, а не Америка.

Раніше повідомлялось, що Генерал США назвав умову звільнення Криму до кінця літа.