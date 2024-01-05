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ПОЛІТИКА

Спростування міфу: Україна підірвала "невразливість" російських "Кинджалів" – екскомандувач НАТО

05 січня 2024, 18:52
Спростування міфу: Україна підірвала
Фото: mil.ru
Брідлав згадав про тактику, яку росія використала під час останньої атаки 2 січня.

Колишній Верховний командувач військами НАТО в Європі, генерал США Філіп Брідлав вважає, що збиття Україною десятка аеробалістичних ракет "Кинджал" увійшло в історію і спростувало їхню "невразливість".

Про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

Брідлав згадав про тактику, яку росія використала під час останньої атаки 2 січня, щоб навантажити українську ППО: спочатку запустили менш потужні дрони, потім потужніші ракети, а під час третьої хвилі — "Кинджали".

За його словами, хоч росіяни "були успішніші" в цій атаці, збиття Україною цих аеробалістичних ракет увійшло в історію.

"Ми з’ясували, що вони не є невразливими, про що свого часу казав путін. путін рекламував, що це найкращі з усіх видів ударних ракет. Тепер ми розуміємо, що це не так, особливо проти останніх версій ракет Patriot та певних інших ракет, які ми передали Україні, вони справді здатні збити "Кинджали", і мали успіх навіть у такій атаці", — сказав американський генерал.

російська армія 2 січня знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед". Головною метою удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал", які були збиті.

Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети з 99. Незважаючи на результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Щонайменше п'ятьох людей було вбито та понад 100 поранених.

війнаППОкинджал

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