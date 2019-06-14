Список націоналістичних партій очолив Тягнибок

У Києві представили першу п'ятірку людей, які поведуть об'єднані сили націоналістів на вибори до Верховної Ради.

Першим номером списку є лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, який сьогодні представив першу п'ятірку кандидатів, затверджених на з'їзді, повідомляє "Укрінформ".

"Я вважаю, що той список, який ми затвердили на з'їзді, є найкращим списком гідних людей, патріотів, які повинні бути в українському парламенті. Сьогодні ми вам представляємо першу п'ятірку, але можу сказати, що весь список - це відображення цієї п'ятірки", - сказав Тягнибок.

Другий номер списку - лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький, третій - командир Української добровольчої армії Дмитро Ярош, четвертий - голова "Правого сектору" Андрій Тарасенко, п'ятий - віце-спікер Верховної Ради України VII скликання, голова секретаріату ВО "Свобода" Руслан Кошулинський.

За словами Тягнибока, шостим номером є народний артист України Богдан Бенюк. Політик зазначив, що цей список було затверджено під час 42-го з'їзду ВО "Свобода", який відбувся минулої неділі.

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