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Українські праві виставили на вибори Ради об'єднаний список

У першій п'ятірці - Тягнибок, Білецький, Ярош, Тарасенко і Кошулинський
"Свобода", "Правий сектор", Організація українських націоналістів і "Національний корпус" вирішили виставити єдиний список на дострокові вибори до Верховної Ради.
Українські праві виставили на вибори Ради об Фото: nationalcorps.org

Лідерів списку, який сформований на основі "Свободи", оголосили на зборах націоналістичних партій 9 червня, повідомляє LB.ua.

Олег Тягнибок, лідер ВО "Свобода"

Андрій Білецький, депутат Верховної Ради, лідер "Нацкорпусу"

Дмитро Ярош, депутат Верховної Ради, колишній лідер "Правого сектора"

Андрій Тарасенко, лідер "Правого сектора"

Руслан Кошулинський, колишній кандидат в президенти від "Свободи"

Богдан Бенюк, артист

Родіон Кудряшов, глава штабу "Нацкорпусу"

Олександр Сич, глава Івано-Франківської облради

Пилип Іллєнко, глава Держкіно

Юрій Сиротюк, глава фракції "Свободи" в Київраді

Нагадаємо, Порошенко на з'їзді партії "Європейська солідарність" 9 червня представив першу десятку списку.

Також 9 червня партія "Слуга народу" Зеленського представила список політсили, члени якого йтимуть на парламентські вибори 21 липня.

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09 06 2019 16:44
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