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Члени С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди, - правозахисники

Група С14, яка відкрито пропагувала ненависть і расову дискримінацію, не соромилася дій своїх членів і взяла на себе відповідальність за напад
Члени праворадикальної організації С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди.
Члени С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди, - правозахисники Фото: Стас Козлюк

"Члени С14 відкрито висловлювали неонацистські погляди та нападали на активісток жіночих рухів, ЛГБТІ-спільноти та ромські родини. Навесні 2018 року члени С14 напали на табір ромів у Києві, спалили намети та вигнали його мешканців, серед яких жінки та діти" - йдеться у заяві правозахисників, повідомляє "Громадське".

Також в організації додали, що група С14, яка відкрито пропагувала ненависть і расову дискримінацію, не соромилася дій своїх членів і взяла на себе відповідальність за напад.

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