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У Росії порушили справу проти В'ятровича: звинувачують у реабілітації нацизму

"Героїзація нацистських злочинців" не може залишитися без належної уваги
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу "про реабілітацію нацизму" щодо голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича.
У Росії порушили справу проти В Володимир В'ятрович. Фото: Іванна Павлюк

У російському відомстві стверджують, що В'ятрович, використовуючи своє службове становище, "діючи під виглядом всебічного вивчення історії української держави" і увіковічуючи пам'ять учасників українського визвольного руху, заперечує їхню приналежність "до військ СС і їхню участь у військових злочинах проти мирного населення". Про це повідомляє УП з посиланням на прес-службу СК РФ.

У СК РФ заявили, що "героїзація нацистських злочинців" не може залишитися без належної уваги і пообіцяли продовжити роботу з виявлення та припинення подібних "злочинів".

Коментуючи відкриття справи проти нього в РФ В'ятрович написав в Facebook: "Російська гарячка - вона нещадна".

Нагадаємо, що посольство Польщі в Києві висловило ноту протесту Міністерству закордонних справ України через невдоволення інформаційною таблицею, встановленою у знак пам’яті про події в Гуті Пеняцькій.

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14 03 2019 11:31
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