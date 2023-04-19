ЄС серйозно стурбований арештом китайських правозахисників – Reuters

Китайські активісти були затримані минулого тижня по дорозі на зустріч з європейськими офіційними особами.

Європейський Союз заявив, що серйозно стурбований арештом двох відомих китайських правозахисників і закликав до їх негайного звільнення після того, як вони були затримані в Пекіні минулого тижня по дорозі на зустріч з чиновниками ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Правозахисники були затримані в Пекіні минулого тижня по дорозі на зустріч з офіційними особами ЄС.

Затримання Юй Веньшеня і Сюй Янь незадовго до їхньої зустрічі з представниками ЄС минулого четверга, 13 квітня, вже було "неприйнятним", заявив речник ЄС агентству Reuters, додавши, що їхній "офіційний арешт" у суботу, 15 квітня, викликає серйозне занепокоєння.

"ЄС звернувся до китайської влади з вимогою про їхнє негайне і безумовне звільнення", - сказав речник блоку.

"Репресії Китаю проти правозахисників і адвокатів є загальновідомим предметом занепокоєння ЄС, яке ми порушуємо на всіх рівнях", - додав він.

Відповідаючи на запитання про затримання активістів на брифінгу в середу, 19 квітня, речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь не посилався безпосередньо на цих правозахисників, але сказав, що китайська влада розглядає справи відповідно до закону і Пекін виступає проти втручання у внутрішні справи.

55-річний Юй Веньшень - адвокат-правозахисник, який минулого року відбув чотирирічний термін ув'язнення за "підрив державної влади". Він був серед понад 300 правозахисників та активістів, заарештованих під час репресій 2015 року.

Його дружина-активістка Сюй Янь виступала за його звільнення і стверджувала, що під час ув'язнення чоловік зазнав катувань і погіршення здоров'я. Влада заперечує звинувачення у тортурах.

Подружжя було офіційно заарештовано за "розпалювання суперечок і провокування неприємностей" - розпливчасте звинувачення, яке влада Китаю використовує проти дисидентів. Таке звинувачення передбачає тюремне ув'язнення терміном до десяти років у більш серйозних випадках, повідомив Reuters юрист-правозахисник Пен Цзянь.

Подружжя планувало взяти участь у зустрічі з головним дипломатом ЄС з питань Азії Гуннаром Вігандом, послом ЄС в Китаї Хорхе Толедо Альбінаною і представниками китайського громадянського суспільства, повідомило джерело, знайоме з цим питанням.

Делегація ЄС в Пекіні заявила у п'ятницю, 14 квітня, що ще трьох інших правозахисників Ван Цюаньчжана, Ван Юй і Бао Лунцзюня, помістили під домашній арешт.