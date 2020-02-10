Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія коронавірусу COVID-19 поглибила кризу демократії у всьому світі, що призвело до того, що уряди країн зривали вибори, тиснули на критиків та ЗМІ, а також закривали важливі інституції. Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільному звіті «Демократія на карантині» правозахисної організації Freedom House та дослідницької компанії GQR.

Дослідження охоплює період з січня по вересень 2020 року. Воно включало онлайн-опитування компанії GQR з 29 липня по 15 серпня, в якому 398 експертів доповіли про стан демократії в 105 країнах і територіях.

Також організація Freedom House консультувалася з власною глобальною мережею аналітиків, довівши загальну кількість досліджених країн до 192.

Як зазначається, з початку спалаху пандемії стан демократії та прав людини погіршився у 80 країнах. Особливо гостро проблема постала перед демократіями, які борються за становлення, та інституціями в репресивних державах.

На думку експертів, криза демократичного управління, яка розпочалася задовго до пандемії, ймовірно, триватиме і після того, як криза у сфері охорони здоров'я відступить, оскільки закони та норми, що вводяться зараз, буде важко скасувати.

Автори публікації називають найгостріші проблеми на тлі поширення пандемії: зловживання владою, недостатній захист вразливих груп, брак урядової прозорості та корупція, вплив на вільні ЗМІ, вибори та свободу волевиявлення.

Зокрема, у Казахстані спостерігають «збільшення переслідувань громадських активістів та політичної опозиції за критику в соціальних мережах і поширення інформації про порушення прав людини». Водночас в Азербайджані «уряд використав привід порушення карантину для тиску на активістів від політичної опозиції».

Експерти заявляють, що зловживання владою позначається непропорційно сильно на вже маргіналізованих спільнотах. Зокрема, у Болгарії райони, де проживають роми, зазнали більш суворих обмежень, ніж ті, де їх спільнота не переважає. Також, за даними ЗМІ Британії, під час карантинних обмежень поліція частіше почала затримувати темношкірих та людей азійської зовнішності.

Зазначається, що незалежні ЗМІ часто придушувалися під час пандемії, що ускладнювало підзвітність і поширення життєво важливої інформації. Згідно з дослідженням Freedom House, щонайменше 91 з 192 країн (47 відсотків) зіштовхнулися з обмеженнями щодо ЗМІ в рамках реакції на спалах коронавірусу. Журналісти, які висвітлювали тему пандемії, були заарештовані або зазнали насильства, переслідування чи залякування.

Крім того, у багатьох країнах пандемія негативно вплинула і на вибори. Зокрема у США, де кількість випадків COVID-19 є найбільшою у світі, на листопад заплановані президентські вибори. На думку експертів, охорона здоров’я у країні стала політизованою. Адміністрацію Трампа різко критикували за дезінформацію навколо пандемії. На своїх пресконференціях та публікаціях у соцмережах Трамп неодноразово применшував ступінь серйозності коронавірусу, критикував губернаторів штатів від демократів за введення заходів соціального дистанціювання, пропагував недоведені методи лікування COVID-19 та наполягав на скасуванні обмежень на тлі росту кількості нових хворих.

Також у звіті згадують події Білорусі, де на тлі пандемії пройшли нечесні президентські вибори, що призвело до масових акцій протесту у суспільстві.

Україну експерти віднесли до списку країн, де демократія також ослабла на тлі пандемії. Однак більш детальної інформації щодо ситуації у країні у звіті не наводиться.

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Фото: Ruwan Walpola/Shutterstock.com