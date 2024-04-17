США шукають шляхи використання російських активів для допомоги Україні

За словами урядовиці, вона побоюється, що росія може підбадьоритися внутрішніми дебатами у США та інших країнах щодо продовження допомоги Україні.

Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен заявила, що США та країни G7 "абсолютно віддані" підтримці України, та закликала Конгрес схвалити термінову військову та бюджетну підтримку.

Про це повідомляє Reuters.

За словами урядовиці, вона побоюється, що росія може підбадьоритися внутрішніми дебатами в США та інших країнах щодо продовження допомоги Україні.

"Я боюся, що рф починає бачити ознаки того, що США та наші союзники втомлюються, або що їм стає важче знаходити шляхи підтримки України, і це дає їй надію, що вона зможе перечекати нас й дочекатися, коли наша рішучість зруйнується", – сказала вона.

Єллен повідомила, що провела багато розмов щодо використання заморожених російських активів, і це питання обговорять на зустрічі країн "Групи семи", яка відбудеться в середу.

Посадовиця сказала, що обговорюють низку можливостей – від повної конфіскації активів до використання їх як застави, зазначивши, що Вашингтон "дуже підтримує" нещодавні ініціативи Євросоюзу щодо можливої конфіскації відсотків від надприбутків, одержаних від арештованих активів рф.

Вона додала, що жоден з варіантів не виключають, але вказала, що Україна також не матиме можливості використати всю суму одразу, навіть якщо всі заморожені активи конфіскують.

За даними джерел Reuters, однією з найбільш перспективних пропозицій, що розглядають, є використання відсотків від заморожених активів рф як заставу за кредитами або облігаціями, випущених для допомоги Україні, що не вимагатиме арешту активів.

Єллен заявила, що західні посадовці оцінюють ризики, пов'язані з будь-якими наслідками, зокрема російськими погрозами, але висловила впевненість, що їх можна пом'якшити.

Раніше ми писали, що затримки Сполучених штатів із наданням допомоги Україні обмежують здатність ЗСУ проводити ефективні оборонні операції і надавати військам рф змогу проводити наступальні операції.