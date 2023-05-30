Вашингтон планує передати снаряди для ЗРК Patriot, артснаряди, снаряди для HIMARS, некеровані ракети "повітря - земля" Zuni, системи ППО Avenger, ПЗРК Stinger.

Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Карла Бебб у Twitter.

"Представники Міністерства оборони сказали мені, що США нададуть додаткову допомогу на 300 мільйонів доларів Україні, як очікується, завтра", – написала Бебб.

За її словами, допомога включатиме снаряди для ЗРК Patriot, артилерійські снаряди, снаряди для РСЗВ HIMARS, некеровані ракети "повітря – земля" Zuni, системи ППО Avenger, ПЗРК Stinger.

Ракети Zuni можуть бити по цілях на відстані до 8 км, їхня бойова частина може бути як осколково-фугасною, так і бронебійною.

Нагадаємо, що Італія також анонсує 7-ий пакет військової допомоги Україні.