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США анонсували 35% мита для Канади

11 липня 2025, 09:49
США анонсували 35% мита для Канади
Фото: DW
Також в черзі низка інших країн.

Президент США Дональд Трамп зокрема ввів 35% мита для Канади. 

Про це він написав в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, наступного місяця США запровадять 35% мито на імпорт з Канади.

Трамп написав премʼєр-міністру Канади Марку Карні, що нова ставка набуде чинності 1 серпня та буде ще підвищена, якщо Канада вживе заходів у відповідь.

Він також поскаржився на нібито потік фентанілу з Канади, а також на тарифні та нетарифні торговельні бар’єри, які, за його словами, шкодять американським виробникам молочної продукції та іншим.

Карні ж запевнив, що його уряд і надалі захищатиме канадських працівників і бізнес під час переговорів зі США.

"Канада досягла важливого прогресу у боротьбі з фентанілом у Північній Америці. Ми зобов'язуємося продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами, щоб рятувати життя та захищати громади в обох наших країнах", - сказав канадський політик. 

Також Трамп додав, що планує запровадити загальні мита в 15% або 20% для більшості торговельних партнерів.

"Ми просто скажемо, що всі інші країни заплатять чи то 20%, чи 15%. Ми зараз це вирішимо", - заявив той. 

Нагадажмо, що Трамп погрожує Бразилії 50-відсотковими митами.

 

СШАКанадамита

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