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Трамп погрожує Бразилії 50-відсотковими митами

10 липня 2025, 11:06
Трамп погрожує Бразилії 50-відсотковими митами
Бразилія. Фото: AFP
Але тарифів можна уникнути за однієї умови.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити щодо Бразилії 50% тарифи з 1 серпня.

Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на лист Трампа президенту Бразилії Луїсу Інасіу Лулі да Сілві.

В ньому Трамп написав, що піде на цей крок, оскільки Бразилія веде полювання на відьом, яке має закінчитися негайно. 

Мова йде про звинувачення проти експрезидента Жаїра Болсонару, якого підозрюють у спробі держперевороту.

Також Трамп написав, що тарифів не буде, якщо Бразилія або компанії у вашій країні вирішать будувати або виробляти продукцію на території Сполучених Штатів.

Своєю чергою Лула да Сілва пообіцяв відповісти взаємними тарифами, якщо Трамп виконає свою погрозу.

"Бразилія це суверенна країна з незалежними інституціями. На будь-які заходи щодо підвищення тарифів в односторонньому порядку буде дана відповідь у межах бразильського закону про економічну взаємність", - написав Трам у соцмережі Х.

Країна минулого року мала дефіцит торговельного балансу зі США у розмірі 6,8 млрд дол. Згідно з даними Бюро перепису населення США, торік основними статтями американського експорту до цієї країни були літаки та космічні апарати, паливо, промислове обладнання, зокрема ядерні реактори, та електрообладнання.

Імпорт з Бразилії до США був обкладений мінімальним 10% тарифом з моменту оголошення Трампом «взаємних» тарифів у квітні.

Ми також писали, що ціни на мідь у США б'ють рекорди через мита Трампа.

 

СШАмитабразилія

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