США бачать життєздатні маршрути для експорту українського зерна – Reuters

У липні росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов.

Сполучені Штати знайшли "життєздатні маршрути" для експорту українського зерна територіальними водами країни і суходолом після виходу росії із "зернової угоди".

Про це заявив голова Управління з координації санкцій Держдепартаменту США Джеймс О'Брайєн, повідомляє Reuters.

За його словами, найближчими місяцями Вашингтон має намір повернутися до середніх довоєнних обсягів експорту з України.

"Я думаю, що ми бачимо, що існують життєздатні маршрути через територіальні води України та суходолом, і ми прагнемо ... у найближчі кілька місяців повернутися до експорту з України на рівні довоєнних показників", - заявив О'Браєн.

У липні росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Раніше повідомлялось, що Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за продовження заборони ЄС на імпорт українського зерна в ці країни до кінця року.