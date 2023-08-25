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ПОЛІТИКА

П'ять країн ЄС мають намір продовжити заборону імпорту зерна з України

25 серпня 2023, 19:44
П'ять країн ЄС мають намір продовжити заборону імпорту зерна з України
Фото: з вільного доступу
Україна розраховує, що всі обмеження Єврокомісії на український аграрний експорт буде скасовано з 15 вересня.

Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за продовження заборони ЄС на імпорт українського зерна в ці країни до кінця року.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, повідомляє Reuters.

"Ми підтримуємо заборону на імпорт у наші країни до кінця року. Я хочу сказати, що навіть якщо це не вдасться, деякі країни введуть свої власні обмеження. Наша декларація зрозуміла", - заявив він. 

За його словами, міністри сільського господарства п'яти країн також згодні з тим, що вони підтримують субсидування транзиту зерна, і хочуть, щоб до списку заборонених до ввезення продуктів додали й інші, наприклад, малину у випадку Польщі. 

У травні Європейський союз дозволив п'ятьом сусіднім з Україною країнам заборонити продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни.

Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня.

Раніше повідомлялось, що Угорщина попросить ЄС продовжити заборону з 16 вересня.

ЄСЗАБОРОНАімпорт зерна

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