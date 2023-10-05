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ПОЛІТИКА

США блокуватимуть поширення Іраном ракет і дронів після завершення ембарго ООН

05 жовтня 2023, 14:56
США блокуватимуть поширення Іраном ракет і дронів після завершення ембарго ООН
Фото: з вільних джерел
США мають різні інструменти для притягнення Ірану до відповідальності.

Сполучені Штати Америки блокуватимуть закупівлі і продаж Іраном ракет і безпілотників навіть після закінчення дії резолюції Ради Безпеки ООН №2231, яка накладає такі обмеження. Її термін дії спливає 18 жовтня.

Такі слова заступника речника Державного департаменту США Веданта Патела, цитує Укрінформ.

"У нашому розпорядженні залишається низка інструментів, аби притягнути Іран до відповідальності за небезпечну розробку та розповсюдження ракетних технологій і БПЛА", - заявив представник Держдепу.

Він підкреслив, що резолюція Ради Безпеки ООН №2231 із обмеженнями щодо Ірану, які спливають цього місяця, – не єдиний інструмент реагування на зловмисну активність Тегерана.

"Ми маємо власні повноваження щодо санкцій, ми маємо експортний контроль, двосторонні та багатосторонні зобов’язання. І ми продовжимо використовувати наші власні можливості санкцій, аби притягнути до відповідальності іранський режим", - наголосив Пател.

Зазначимо, резолюція №2231 від 2015 року затверджувала ядерну угоду між Іраном і країнами формату Р5+1 – п’ятьма постійними членами РБ ООН і Німеччиною, а також Євросоюзом. Угода передбачала послаблення міжнародних санкцій проти Ірану в обмін на доступний контроль за його ядерними об’єктами та гарантії Тегерана, що він не розроблятиме ядерної зброї.

Водночас у документі містяться положення, які обмежують Іран в отриманні й передачі збройних технологій, зокрема безпілотників, упродовж восьми років від укладання угоди – до другої половини 2023 року. Таким чином, США й інші країни наполягають - Іран і росія порушили вимоги резолюції, що має офіційно встановити розслідування під егідою генерального секретаря ООН.

Раніше повідомлялось, що США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів, що допоможе частково усунути гостру нестачу зброї.

СШАІранООНзброявійна в Україні

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