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ПОЛІТИКА

США блокуватимуть виступ російського омбудсмена в ООН

06 квітня 2023, 09:27
США блокуватимуть виступ російського омбудсмена в ООН
Джерело: realnoevremya
Вона зазначила, що сьогодні країни-члени Радбезу ООН мають опонувати доповідачці, яку звинувачено у воєнних злочинах та яка залучена у депортації дітей із їхніх домівок до росії.

Сполучені Штати блокуватимуть виступ російського омбудсмена з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН, запланованого на 5 квітня.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ні я, ні інші наші посли не будемо сидіти у кріслах. На нашому місці сидітиме експерт, якому було надано інструкції вийти із залу, коли виступатиме доповідачка, котрій ми опонуємо",- сказала посол США Лінда Томас-Грінфілд.

Вона зазначила, що сьогодні країни-члени Радбезу ООН мають опонувати доповідачці, яку звинувачено у воєнних злочинах та яка залучена у депортації дітей із їхніх домівок до росії.

"Ми категорично проти цього, тому приєднуємося до Великої Британії у блокуванні трансляції засідання ООН, що дало б їй (Львовій-Бєловій, - ред.) отримати міжнародну трибуну для дезінформації та намагання виправдати свої жахливі дії, скоєні в Україні", - наголосила Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, Велика Британія заблокувала виступ російського омбудсмена з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН.

СШАООНомбудсмен рф

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