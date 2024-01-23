США, Британія і Австралія ввели нові санкції проти Хамас
Про це повідомляє агентство Reuters.
Нові санкції поширюються на 5 фізичних осіб і організацію, причетних до керівництва та фінансових мереж Хамас і Ісламського джихаду у Палестині.
"Сьогоднішні санкції дають Хамас чіткий сигнал: Британія та наші партнери налаштовані не дати можливості сховатися тим, хто фінансує терористичну діяльність. Щоб досягти сталого припинення вогню в Газі, Хамас не має залишатися при владі та загрожувати Ізраїлю. Руйнуючи фінансові мережі, які підтримують діяльність Хамас, зокрема з Ірану, санкції сприяють досягненню цієї найважливішої мети", - заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон.
Британія прагне співпрацювати з партнерами для боротьби зі спрмованою на дестабілізацію діяльністю Ірану на Близькому Сході, включаючи його довгострокову підтримку терористичних і бойових угруповань.
Санкції спрямовані проти Зухейра Шамли, якого називають «головним міняйлом Хамас і ключової фігури в переході до криптовалют для фінансування угруповання.
Він використовував цифрові валюти та неофіційні системи для переказу великих сум з Ірану до Хамас напередодні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Це вже третій пакет санкцій Британії проти Хамас та його пособників у відповідь на напад угруповання на Ізраїль, що стався у жовтні 2023 року, нагадали в зовнішньополітичному відомстві країни.
Незабаром доєдантися має і ЄС: Євросоюз введе нові санкції проти Хамас.