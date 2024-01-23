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США, Британія і Австралія ввели нові санкції проти Хамас

23 січня 2024, 19:05
США, Британія і Австралія ввели нові санкції проти Хамас
Сектор Гази, 14 липня 2014 року. Ізраїль здійснює авіаудари по сектору Гази в межах операції з наступу на бойовиків ХАМАС. Кількість загиблих палестинців досягла 227 осіб. 1 липня ізраїльська армія почала антитерористичну операцію проти бойовиків руху ХАМАС. Фото: AFP
Сполучені штати, Британія, і Австралія запровадили скоординовані санкції проти Хамас, аби перекрити потік фінансування терористичного угруповання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нові санкції поширюються на 5 фізичних осіб і організацію, причетних до керівництва та фінансових мереж Хамас і Ісламського джихаду у Палестині.

"Сьогоднішні санкції дають Хамас чіткий сигнал: Британія та наші партнери налаштовані не дати можливості сховатися тим, хто фінансує терористичну діяльність. Щоб досягти сталого припинення вогню в Газі, Хамас не має залишатися при владі та загрожувати Ізраїлю. Руйнуючи фінансові мережі, які підтримують діяльність Хамас, зокрема з Ірану, санкції сприяють досягненню цієї найважливішої мети", - заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон.

Британія прагне співпрацювати з партнерами для боротьби зі спрмованою на дестабілізацію діяльністю Ірану на Близькому Сході, включаючи його довгострокову підтримку терористичних і бойових угруповань.

Санкції спрямовані проти Зухейра Шамли, якого називають «головним міняйлом Хамас і ключової фігури в переході до криптовалют для фінансування угруповання.

Він використовував цифрові валюти та неофіційні системи для переказу великих сум з Ірану до Хамас напередодні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Це вже третій пакет санкцій Британії проти Хамас та його пособників у відповідь на напад угруповання на Ізраїль, що стався у жовтні 2023 року, нагадали в зовнішньополітичному відомстві країни.

Незабаром доєдантися має і ЄС: Євросоюз введе нові санкції проти Хамас.

 

ХАМАСсанкції

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