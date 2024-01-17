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Євросоюз введе нові санкції проти Хамас – Politico

17 січня 2024, 16:49
Євросоюз введе нові санкції проти Хамас – Politico
Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР
Європейський Союз вже у понеділок запровадить про нові санкції проти палестинського бойового угруповання Хамас.

Про це пише видання Politico, посилаючись на три дипломата ЄС.

Cанкції будуть спрямовані на перекриття джерел фінансування угруповання Хамас і проти осіб, пов'язаних з угрупованням.

За словами дипломата, новий набір санкцій необхідний для того, щоб завдати удару по фінансуванню Хамас.

Цього тижня ЄС вже ввів санкції проти політичного лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара через напад на Ізраїль 7 жовтня.

Санкції були введені рамках існуючого режиму заборон і окремо від обмежень, які оголосять міністри закордонних справ Євросоюзу у понеділок, сказали обидва посадовці.

Також йдуть обговоренням санкцій проти Хамас, країни ЄС, які більш прихильні до палестинського питання. Вони виступають за введення санкцій проти агресивних ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан. 

Цю ідею зе в грудні запропонував високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

За словами двох посадовців, це занадто політично чутливе питання, щоб узгодити обидва заходи разом. 

Головне ідея в тому, щоб працювати поетапно. 

Як тількі міністри закордонних справ ЄС схвалять санкції проти Хамас, робота над санкціями проти екстремістських ізраїльських поселенців буде продовжена.

В кінці року також США та Британія посилили санкції проти Хамас.

 

ХАМАСсанкціїЄвросоюз

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