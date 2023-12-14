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ПОЛІТИКА

США та Британія посилили санкції проти Хамас

14 грудня 2023, 09:59
США та Британія посилили санкції проти Хамас
Фото: n1.by
У міністерстві фінансів США зазначили, що санкції спрямовані проти восьми посадовців.

Сполучені Штати та Велика Британія запровадили додатковий раунд санкцій проти осіб, які пов’язані з палестинським бойовим угрупованням Хамас.

Про це повідомляє  Reuters.

У міністерстві фінансів США зазначили, що санкції спрямовані проти восьми посадовців, які просувають інтереси Хамас за кордоном і допомагають керувати його фінансами.

"Хамас продовжує значною мірою покладатися на мережі високопоставлених чиновників і філій, використовуючи, здавалося б, дозволену юрисдикцію, щоб спрямовувати незаконні доходи на підтримку своєї військової діяльності в Газі", - сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон.

Стверджується, що в ході скоординованих дій МЗС Великої Британії заявило, що наклало санкції на ще 7 осіб, пов’язаних із Хамас. Обмеження Сполученого Королівства також спрямовані проти лідера палестинського угруповання "Ісламський джихад", що підтримує Хамас.

"Сьогоднішні санкції продовжуватимуть обрізати їхній доступ до фінансування та ще більше ізолюватимуть їх. Хамас не може мати майбутнього в Газі", - заявив міністр закордонних справ Велика Британії Девід Кемерон.

Нагадаємо, Генасамблея ООН проголосувала за вимогу припинення вогню в Секторі Гази.

Байден рішуче підтримав військовій операції Ізраїлю проти бойовиків Хамас у секторі Гази, але він і його команда висловили стурбованість загибеллю палестинських цивільних.

Хамас: Ізраїльсанкції

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