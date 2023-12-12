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ПОЛІТИКА

Байден вважає, що Нетаньягу має змінити уряд Ізраїлю, втративши глобальну підтримку

12 грудня 2023, 21:22
Байден вважає, що Нетаньягу має змінити уряд Ізраїлю, втративши глобальну підтримку
Фото: з вільного доступу
Байден рішуче підтримав військовій операції Ізраїлю проти бойовиків Хамас у секторі Гази.

Президент США Джо Байден заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу має змінити свій уряд.

Про це пише Reuters.

Байден виступив на заході зі збору коштів для його передвиборчої кампанії. Він нагадав, що нинішній уряд Ізраїлю є найбільш консервативним в історії країни. На думку Байдена, Ізраїль не може заборонити систему двох держав, як це робить зараз уряд. Він наголосив, що Ізраїль "не може сказати "ні" палестинській державі.

Байден рішуче підтримав військовій операції Ізраїлю проти бойовиків Хамас у секторі Гази, але він і його команда висловили стурбованість загибеллю палестинських цивільних.

Коментарі президента США пролунали у той момент, коли його радник з національної безпеки Джейк Салліван готується до поїздки до Ізраїлю для переговорів з ізраїльським військовим кабінетом. Раніше Салліван звинуватив Хамас у зриві перемирʼя через те, що бойовики відмовилися звільнити нових заручників.

Politico з посиланням на джерела писало, що адміністрація президента США розробила багатоетапний план управління сектором Гази після війни. Білий дім схиляється до думки, що влада над сектором має перейти до адміністрації Палестинської автономії.

Держсекретар Ентоні Блінкен та інші представники адміністрації публічно заявили, що Палестинська адміністрація повинна управляти сектором Гази. Проте вони вже зіткнулися з опором з боку премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який фактично виключив майбутню роль адміністрації Палестинської автономії в секторі Гази.

Politico пише, що будь-яка стратегія, запропонована США, зіткнеться з численними перешкодами, зокрема з ізраїльським скептицизмом і розчаруванням арабів, хоча регіональні гравці й аналітики загалом погоджуються з тим, що Вашингтону доведеться грати вирішальну роль на повоєнному етапі.

БайденХамас: Ізраїль

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