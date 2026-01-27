Хамас передав Ізраїлю всіх заручників і тіла загиблих – Віткофф

Останнім на батьківщину повернули тіло офіцера Рана Гвілі.

Хамас передав Ізраїлю всіх заручників і тіла загиблих.

Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

"Вчора був історичний день. Останнього заручника, що залишився в Газі, офіцера Рана Гвілі, повернули додому до його родини в Ізраїль. Він вийшов 7 жовтня, щоб рятувати життя, а вчора повернувся, щоб спочивати з миром в Ізраїлі", - заявив Віткофф.

Він також зазначив, що тепер усі 20 заручників та тіла усіх 28 загиблих полонених ізраїльтян у Газі повернулися до своїх родин.

"Це закриває болісний розділ і прокладає шлях до нового майбутнього, яке може бути визначене миром, а не війною, і процвітанням, а не руйнуванням. Це новий день на Близькому Сході, і президент Трамп, я та вся команда віддані сталому миру й процвітанню регіону", - додав Віткофф.