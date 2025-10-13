Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Хамас звільнив перших сімох ізраїльських заручників

13 жовтня 2025, 10:57
Хамас звільнив перших сімох ізраїльських заручників
Фото: EPA/UPG
Звільнення відбулося у рамках домовленостей про припинення вогню у Газі
У понеділок, 13 жовтня, угрупування Хамас передало представникам Червоного Хреста сімох із двадцяти ізраїльських заручників в Смузі Гази.
 
Про це пише Times of Israel.
 
Решту 13 живих заручників буде звільнено о 10:00 ранку за місцевим часом.
 
Серед семи звільнених є Галі та Зів Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омрі Міран, Ейтан Мор та Гай Гільбоа-Даллал.
 
У Тель-Авіві на "Площі заручників", де тривалий час проходили протести з вимогою звільнити викрадених громадян Ізраїлю, їх зустрічають тисячі співвітчизників.
 
Згідно з умовами угоди про припинення вогню, яка набрала чинності в п’ятницю, Хамас має до 12:00 за київським часом повернути всіх ізраїльських заручників. В обмін Ізраїль звільнить 250 палестинських в’язнів і 1 700 затриманих у Смузі Гази, серед яких ‒ майже 20 дітей.

 

Хамас: ІзраїльСектор ГазиІзраїль

