Хамас звільнив перших сімох ізраїльських заручників

У понеділок, 13 жовтня, угрупування Хамас передало представникам Червоного Хреста сімох із двадцяти ізраїльських заручників в Смузі Гази.

Решту 13 живих заручників буде звільнено о 10:00 ранку за місцевим часом.

Серед семи звільнених є Галі та Зів Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омрі Міран, Ейтан Мор та Гай Гільбоа-Даллал.

У Тель-Авіві на "Площі заручників", де тривалий час проходили протести з вимогою звільнити викрадених громадян Ізраїлю, їх зустрічають тисячі співвітчизників.

Згідно з умовами угоди про припинення вогню, яка набрала чинності в п’ятницю, Хамас має до 12:00 за київським часом повернути всіх ізраїльських заручників. В обмін Ізраїль звільнить 250 палестинських в’язнів і 1 700 затриманих у Смузі Гази, серед яких ‒ майже 20 дітей.