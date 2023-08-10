США, Британія і Канада ввели санкції проти ексглави ЦБ Лівану
Про це повідомляє Укрінформ.
Саламех і троє його спільників у власних інтересах вивели з Центробанку Лівану $300 мільйонів.
"Його брат Раджа Саламех, колишня помічниця Маріанна Хоайєк і колишня партнерка Анна Косакова отримали фінансову вигоду від цієї корупції, набивши свої кишені грошима, що належали ліванському народу. Усім чотирьом особам заборонили в’їзд і заморозили активи", - пише агентство.
Повідомляють, що Косакова є громадянкою України.
Державний міністр Великої Британії у справах Близького Сходу лорд Ахмад закликав лідерів Лівану терміново провести реальні реформи та боротися з корупцією у верхівці, щоб направити країну на шлях економічного відновлення.
"Ріад Саламех та його близькі соратники обікрали народ Лівану і позбавили їх ресурсів, які мають вирішальне значення для його економічної та соціальної стабільності. Єдиний спосіб поставити Ліван на шлях такого необхідного економічного відновлення – це викорінити корупцію та здійснити реальні реформи для його лідерів", - сказав міністр.
Корупція і відсутність реформ призвели до руйнівної економічної кризи в Лівані, яку Світовий банк назвав однією з найгірших у сучасній історії. Це призвело до бідності понад 80% населення. Ліван посідає 154 місце зі 180 за Глобальним індексом сприйняття корупції Transparency International.Раніше стало відомо, що США посилять санкції проти КНДР.