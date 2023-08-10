США, Британія і Канада ввели санкції проти ексглави ЦБ Лівану

Три країни ввели санкції проти колишнього глави Центрального банку Лівану Ріада Саламеха і його найближчих соратників, причетних до корупції.

Про це повідомляє Укрінформ.

Саламех і троє його спільників у власних інтересах вивели з Центробанку Лівану $300 мільйонів.

"Його брат Раджа Саламех, колишня помічниця Маріанна Хоайєк і колишня партнерка Анна Косакова отримали фінансову вигоду від цієї корупції, набивши свої кишені грошима, що належали ліванському народу. Усім чотирьом особам заборонили в’їзд і заморозили активи", - пише агентство.

Повідомляють, що Косакова є громадянкою України.

Державний міністр Великої Британії у справах Близького Сходу лорд Ахмад закликав лідерів Лівану терміново провести реальні реформи та боротися з корупцією у верхівці, щоб направити країну на шлях економічного відновлення.

"Ріад Саламех та його близькі соратники обікрали народ Лівану і позбавили їх ресурсів, які мають вирішальне значення для його економічної та соціальної стабільності. Єдиний спосіб поставити Ліван на шлях такого необхідного економічного відновлення – це викорінити корупцію та здійснити реальні реформи для його лідерів", - сказав міністр.

Корупція і відсутність реформ призвели до руйнівної економічної кризи в Лівані, яку Світовий банк назвав однією з найгірших у сучасній історії. Це призвело до бідності понад 80% населення. Ліван посідає 154 місце зі 180 за Глобальним індексом сприйняття корупції Transparency International.