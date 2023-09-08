США частково виведе військових з Нігеру
08 вересня 2023, 11:22
Фото:ukrinform.ua
Уряд США перемістить частини військ в Нігері з авіабази в столиці Ніамеї на авіабазу в Агадесі як запобіжний захід.
Про це повідомляє France24.
"Безпосередньої загрози персоналу США або насильства на місці немає. Це запобіжний захід", - написали журналістка Сабріна Сінгх,.
Вона додала, що частина несуттєвого персоналу та підрядників виїхали з нігеру декілька тижнів тому.Після того як Хунта захопила владу Нігеру в серпні вона заявила, що готова до переговорів.