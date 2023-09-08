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США частково виведе військових з Нігеру

08 вересня 2023, 11:22
США частково виведе військових з Нігеру
Фото:ukrinform.ua
Уряд США перемістить частини військ в Нігері з авіабази в столиці Ніамеї на авіабазу в Агадесі як запобіжний захід.

Про це повідомляє France24.

"Безпосередньої загрози персоналу США або насильства на місці немає. Це запобіжний захід", - написали журналістка Сабріна Сінгх,. 

Вона додала, що частина несуттєвого персоналу та підрядників виїхали з нігеру декілька тижнів тому.

Після того як Хунта захопила владу Нігеру в серпні вона заявила, що  готова до переговорів.
СШАНігервійськові

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