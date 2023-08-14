Хунта Нігеру готова до переговорів

Група високопоставлених нігерійських ісламських вчених заявила, що нігерійська хунта готова до переговорів щодо запобігання конфлікту із західноафриканським регіональним блоком ECOWAS.

Про це пише Reuters.

Ісламські вчені вели переговори з керівником бунтівників генералом Абдурахаманом Чіані протягом кількох годин і в в ході бесіди лідер хунти заявив, що Нігер та Нігерія "були не лише сусідами, а й братами та сестрами, які мають вирішувати проблеми мирним шляхом".

Раніше в суботу Чіані відправив делегацію до столиці Гвінеї Конакрі, щоб подякувати тамтешнім лідерам за їх підтримку, а це може свідчити про прагнення хунти зміцнювати спілки, оскільки вона протистоїть регіональним та іншим державам.

"Ми панафриканський народ. Коли у нашого народу виникають проблеми, ми завжди присутні, та завжди будемо поруч", - заявив на зустрічі виконувач обов'язків президента Гвінеї Мамаді Думбуйя.