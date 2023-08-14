Хунта Нігеру готова до переговорів
Про це пише Reuters.
Ісламські вчені вели переговори з керівником бунтівників генералом Абдурахаманом Чіані протягом кількох годин і в в ході бесіди лідер хунти заявив, що Нігер та Нігерія "були не лише сусідами, а й братами та сестрами, які мають вирішувати проблеми мирним шляхом".
Раніше в суботу Чіані відправив делегацію до столиці Гвінеї Конакрі, щоб подякувати тамтешнім лідерам за їх підтримку, а це може свідчити про прагнення хунти зміцнювати спілки, оскільки вона протистоїть регіональним та іншим державам.
"Ми панафриканський народ. Коли у нашого народу виникають проблеми, ми завжди присутні, та завжди будемо поруч", - заявив на зустрічі виконувач обов'язків президента Гвінеї Мамаді Думбуйя.Минулого тижня стало відомо, що Західноафриканські країни розгортають війська для введення в Нігер.