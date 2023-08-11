Західноафриканські країни розгортають війська для введення в Нігер

Лідери держав-учасниць Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) ухвалили рішення розгорнути свої війська з метою відновлення конституційного порядку в Нігері.

Вони також заявивили про відданість мирному врегулюванню.

Про це йдеться в комюніке ЕКОВАС.

"Було прийнято рішення… віддати наказ про розгортання Сил постійної готовності ЕКОВАС з метою відновлення конституційного порядку в Республіці Нігер", - йдеться в документі.

В наступному пункті комюніке вказується на рішення "підкреслити свою незмінну відданість відновленню конституційного порядку мирними засобами".

В документі також міститься заклик до країн-партнерів та інституцій, в тому числі ООН і Африканський союз, підтримати зусилля ЕКОВАС із забезпечення швидкого відновлення конституційного порядку в Нігері.