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Західноафриканські країни розгортають війська для введення в Нігер

11 серпня 2023, 14:28
Західноафриканські країни розгортають війська для введення в Нігер
Фото: afp.com
Лідери держав-учасниць Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) ухвалили рішення розгорнути свої війська з метою відновлення конституційного порядку в Нігері.

Вони також заявивили про відданість мирному врегулюванню.

Про це йдеться в комюніке ЕКОВАС. 

"Було прийнято рішення… віддати наказ про розгортання Сил постійної готовності ЕКОВАС з метою відновлення конституційного порядку в Республіці Нігер", - йдеться в документі.

В наступному пункті комюніке вказується на рішення "підкреслити свою незмінну відданість відновленню конституційного порядку мирними засобами".

В документі також міститься заклик до країн-партнерів та інституцій, в тому числі ООН і Африканський союз, підтримати зусилля ЕКОВАС із забезпечення швидкого відновлення конституційного порядку в Нігері.

В кінці липня частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента Базума, якого захопили і відсторонили від влади.
НігерпереворотвійськаЕКОВАС

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