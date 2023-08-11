Західноафриканські країни розгортають війська для введення в Нігер
Вони також заявивили про відданість мирному врегулюванню.
Про це йдеться в комюніке ЕКОВАС.
"Було прийнято рішення… віддати наказ про розгортання Сил постійної готовності ЕКОВАС з метою відновлення конституційного порядку в Республіці Нігер", - йдеться в документі.
В наступному пункті комюніке вказується на рішення "підкреслити свою незмінну відданість відновленню конституційного порядку мирними засобами".
В документі також міститься заклик до країн-партнерів та інституцій, в тому числі ООН і Африканський союз, підтримати зусилля ЕКОВАС із забезпечення швидкого відновлення конституційного порядку в Нігері.В кінці липня частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента Базума, якого захопили і відсторонили від влади.