США домовляються з Грецією про купівлю 75 тисяч снарядів для України
28 листопада 2023, 19:22
Сполучені штати ведуть переговори щодо купівлі 75 000 артилерійських снарядів з запасів Збройних сил Греції в рамках зусиль із поповнення боєприпасів Україні.
Про це повідомляє Ekathimerini.
США хочуть закупити 50 000 снарядів калібру 105-мм, 20 000 калібру 155-мм та 5 000 - більших снарядів калібру 203-мм.
Переговори щодо закупівлі снарядів перебувають на завершальному етапі, а загальна ціна артснарядів, узгоджена грецькою стороною, становить $47 млн.
Крім того, в середині серпня стало відомо, що Греція веде переговори про спільне виробництво боєприпасів для України та ЄС.