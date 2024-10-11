США готові надати кредит G7 для України – FT

Вашингтон зробить це навіть попри те, що Угорщина вставляє палиці в колеса.

Попри те, що Євросоюз не зміг надати США гарантії щодо продовження періоду заморозки російських активів, Сполучені Штати все ще мають намір приєднатися до надання Україні погодженої лідерами G7 у червні позики в розмірі $50 мільярдів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на представників США та ЄС.

Згідно з угодою G7, повна сума кредиту буде погашена за рахунок прибутків, отриманих від активів російського центрального банку, знерухомлених на заході у відповідь на агресію Москви проти України.

Спершу йшлося про те, що США та ЄС виділять по $20 мільярдів, а Канада, Японія та Велика Британія внесуть решту $10 мільярдів. Однак США поставили свою участь у залежність від змін режиму санкцій ЄС, який мав гарантувати, що російські державні активи на суму €210 мільярдів залишатимуться замороженими в блоці щонайменше на три роки.

Проти такої зміни виступила Угорщина, яка наклала вето на цю пропозицію та наполягала на тому, що санкції мають продовжуватись кожні шість місяців. Це змусило Європейську комісію запропонувати альтернативний план залучення до €35 мільярдів зі спільного бюджету союзу — це рішення вимагало лише підтримки більшості країн-членів ЄС, а не одностайності.

Тепер, якщо США долучаться до проєкту, сума, яку заплатить ЄС, може зменшитися. За словами західних чиновників, уряд США розглядає різні суми, одним з яких є внесення $5 мільярдів — саме на таку суму заблоковано російських активів у Сполучених Штатах.

"На США тиснули, щоб вони надали таку ж суму, яку планує надати ЄС. Потрібно стільки грошей, а атаки в Україні тривають. Це кошмар", — сказав один із представників ЄС, маючи на увазі суму в $20 мільярдів доларів, як було обговорено раніше.

США наполягали на продовженні санкцій ЄС, щоб мати можливість видавати свою частину кредиту без схвалення Конгресу. Але пошуки альтернатив вказують на те, що Вашингтон міг би надати свою частку позики, незважаючи на це, особливо якщо сума буде меншою за $20 мільярдів. Джерела, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що участь США та сума ще не визначені.

Сума, на яку Вашингтон візьме участь у допомозі Україні, за їх словами, може бути як вищою – залежно від того, як позику можна класифікувати з точки зору бюджету США – так і нижчою.

Американський посадовець сказав, що Вашингтон все ще очікує схвалення ЄС гарантій того, що режим санкцій залишиться в силі, однак наполегливо працює над альтернативами та планами на випадок непередбачених обставин.

Чиновник додав, що позика Україні є критично важливою для стратегії США щодо протидії Росії і що участь у позиці G7 є дуже важливою для міністра фінансів Джанет Єллен.

"Ми зобов’язуємося надати вирішальну суму фінансової підтримки Україні до кінця року, яка буде погашена за рахунок незапланованих надходжень від знерухомлених російських суверенних активів. Сполучені Штати продовжують працювати над досягненням цієї мети в ці терміни", — заявив речник Мінфіну США.

Двоє чиновників ЄС заявили, що на США чиниться тиск, щоб вони приєдналися до схеми G7, попри вето Угорщини на продовження санкцій, щоб виступити єдиним фронтом проти росії. Японія, Канада та Велика Британія також зацікавлені в участі США.