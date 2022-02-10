США готові надавати Україні півтора мільярда доларів щомісячно до завершення війни - Bloomberg

Білий дім провів низку переговорів на цю тему, зокрема за останні дні з представниками ЄС, і закликав Євросоюз зробити більше для підтримки України

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Вашингтон готовий виділяти Україні 1,5 млрд доларів на місяць для підтримки її фінансів, а також переконує європейських партнерів виділяти аналогічні суми. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. Як пише видання, Білий дім провів низку переговорів на цю тему, зокрема за останні дні з представниками ЄС, і закликав Євросоюз зробити більше для підтримки України. Джерела Bloomberg розповіли, що союзники обговорюють регулярний механізм, який допоможе утримати економіку України на плаву, оскільки війна затягується. 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про продовження фінансування американського уряду до 16 грудня 2022 року, що охоплює 12,4 млрд для додаткової допомоги Україні та виконання низки інших завдань. Також iPress повідомляв, що міністерство оборони США на минулому тижні оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів , до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

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