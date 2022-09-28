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У пакет мільярдної допомоги від США включені 18 HIMARS

Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.
У пакет мільярдної допомоги від США включені 18 HIMARS Фото: Генштабу ЗСУ

Про це повідомляє AFP.

Окрім 18 HIMARS та боєприпасів до них, до пакету входять також 12 систем "Титан", які використовуються для боротьби з безпілотниками.

Також у пакеті передбачено фінансування близько 300 автомобілів, десятків вантажівок і причепів для транспортування важкого обладнання, різноманітних радарів, засобів зв'язку і спостереження та іншого спорядження для солдатів. Він також включатиме фінансування обладнання для виявлення вибухових речовин, а також для технічного обслуговування та навчання.

Нагадаємо, про наміри США виділити Україні 1,1 мільярда доларів військової допомоги стало відомо напередодні.

На початку вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню вартістю $675 мільйонів. До нього увійшли додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та чотири 105-мм гаубиці, а також 36 000 снарядів для них.

Раніше також повідомлялось, що Німеччина готує до відправки в Україну нову партію військового обладнання.

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28 09 2022 20:38
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