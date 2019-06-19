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США готові працювати з російським урядом, щоб забезпечити реалізацію Мінських угод

США висловили свою готоність до роботи з урядом Росії для реалізації Мінських угод
Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час виступу у комітеті із закордонних справ Сенату заявив, що готовий зустрітися з представниками Росії для проведення переговорів щодо Донбасу, але поки не бачить прагнення Москви до вирішення проблеми війни на Донбасі.
США готові працювати з російським урядом, щоб забезпечити реалізацію Мінських угод Фото: з відкритих джерел

"Ми готові працювати з російським урядом для припинення бойових дій і реалізації Мінських угод. Я звернувся до мого колеги, щоб підкреслити, що є можливість працювати разом, щоб принести мир для України, але Росія повинна бути готовою до серйозної роботи", — зазначив Волкер, йдеться у "Громадське".

За його словами, саме Росія перешкоджає втіленню Мінських домовленостей.

"Росія продовжує підтримувати свої маріонеткові режими, так звані "Донецьку і Луганську народні республіки", яким немає місця у Мінських угодах або Конституції України. Росія продовжує керувати і підтримувати бойові дії, і досі не здійснила припинення вогню або виведення своїх сил зі східної України", — зазначив Волкер.

"Ми сподіваємося, що Росія обере мир і буде працювати з нами над припиненням бойових дій... Але на жаль, Росія в останні 18 місяців не рухалася вперед і не висловлювала інтересу до прогресу", — додав він.

Спецпредставник також наголосив, що США виступають за посилення військової стійкості України та зміцнення її курсу на Захід.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив готовність виконувати Мінські домовленості, але заявив, що не готовий на прямий діалог з бойовиками.

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19 06 2019 08:43
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