США готові працювати з російським урядом, щоб забезпечити реалізацію Мінських угод
"Ми готові працювати з російським урядом для припинення бойових дій і реалізації Мінських угод. Я звернувся до мого колеги, щоб підкреслити, що є можливість працювати разом, щоб принести мир для України, але Росія повинна бути готовою до серйозної роботи", — зазначив Волкер, йдеться у "Громадське".
За його словами, саме Росія перешкоджає втіленню Мінських домовленостей.
"Росія продовжує підтримувати свої маріонеткові режими, так звані "Донецьку і Луганську народні республіки", яким немає місця у Мінських угодах або Конституції України. Росія продовжує керувати і підтримувати бойові дії, і досі не здійснила припинення вогню або виведення своїх сил зі східної України", — зазначив Волкер.
"Ми сподіваємося, що Росія обере мир і буде працювати з нами над припиненням бойових дій... Але на жаль, Росія в останні 18 місяців не рухалася вперед і не висловлювала інтересу до прогресу", — додав він.
Спецпредставник також наголосив, що США виступають за посилення військової стійкості України та зміцнення її курсу на Захід.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив готовність виконувати Мінські домовленості, але заявив, що не готовий на прямий діалог з бойовиками.
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