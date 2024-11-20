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США готує новий пакет допомоги на $275 млн: Києву передадуть HIMARS і Javelin

20 листопада 2024, 10:11
США готує новий пакет допомоги на $275 млн: Києву передадуть HIMARS і Javelin
Фото: Укрінформ
Нова зброя буде надана задля підтримки України перед Трампом.

Пентагон готує новий пакет оборонної допомоги Києву на 275 мільйонів доларів. 

Він включатиме артилерійські ракетні системи HIMARS і протитанкові боєприпаси Javelin, повідомляє агенція The Associated Press.

Видання, посилаючись на американських посадовців пише, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена квапиться, щоб допомогти Києву дати відсіч росії перед тим, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.

"Останній транш зброї надходить на тлі зростання занепокоєння щодо ескалації конфлікту, коли обидві сторони намагаються отримати будь-яку перевагу, яку вони зможуть використати, якщо Трамп вимагатиме швидкого припинення війни – як він обіцяв зробити", - констатують журналісти. 

Американські офіційні особи кажуть, що зброя в новому пакеті допомоги Україні включає засоби протиповітряної оборони, в тому числі артилерійські ракетні системи HIMARS, а також 155-мм і105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання і запасні частини.

Зброя надаватиметься в рамках президентські повноваження зі скорочення озброєнь, а це дозволяє Пентагону швидко вилучати зі своїх складів запаси, щоб прискорити їхню доставку на лінію фронту в Україні.

Це вже, ймовірно, буде другий пакет. 1 листопада США оголосили новий пакет допомоги Україні.
 
СШАвійна в Україніпідтримка України

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