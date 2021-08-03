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США готують кібератаки проти Росії – NYT

Протягом наступних трьох тижнів США збираються завдати контрудару по російських мережах – після хакерських атак з боку росіян.
США готують кібератаки проти Росії – NYT Фото: gettyimages.com

Джерело: The New York Times з посиланням на посадовців США

Деталі: Перший серйозний крок очікується протягом наступних трьох тижнів, повідомили чиновники, і буде низкою контрударів по російських мережах. Цей крок, як повідомляється, має бути очевидним для президента РФ Володимира Путіна та його спецслужб та військових, але не для загалу.

Чиновники заявили, що ці заходи поєднуватимуться з економічними санкціями і розпорядженням президента США Джо Байдена щодо посилення федеральних урядових мереж після російських хакерських атак.

Зазначається, що це питання набуло особливої ​​актуальності в Білому домі, Пентагоні та спецслужбах незабаром після публічного викриття прогалини в Microsoft, що використовується малим бізнесом, органами місцевого самоврядування та  ключовими військовими підрядниками.

Передісторія: Наприкінці лютого Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.

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08 03 2021 13:38
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