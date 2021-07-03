Чехія екстрадувала до США двох українських хакерів

Чехія екстрадувала до США двох українців, яких підозрюють у кіберзлочинності та відмиванні грошей.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє радіо iRozhlas.

Федеральне бюро розслідувань США спільно з Чеським національним центром по боротьбі з організованою злочинністю розкрили міжнародну мережу хакерів. Детективи закидають їм крадіжки грошей з рахунків людей, а також спроби витягти з американських банків та державних установ конфіденційні дані громадян. Слідчі також перевіряють їх можливий зв'язок з Росією.

У рамках операції у лютому минулого року в Чеській Республіці були затримані двоє з хакерів, які є громадянами України. Їх роль у групі полягала головним чином у тому, що вони, як вважається, відмивали брудні гроші, отримані ними за допомогою кіберзлочинності. Чоловіків на початку березня екстрадовано до США, де їм загрожує до 20 років ув’язнення.

Фото Policie České republiky

"Згідно з висновками розслідування, підозрювані використовували новітні інструменти кіберзлочинності, такі як зашифрований зв'язок, платежі за криптовалюту, відкриття банківських рахунків у чеських банках на ім’я вигаданих осіб, шифрувальні пристрої, віртуальні приватні мережі, Darknet та інші методи анонімізації", - пояснив у програмі Radiožurnál речник Центру Ярослав Ібегей. За його словами, співпраця з ФБР у справі тривала три роки.

За підрахунками поліції, завдана шкода оцінюється у 500 тисяч доларів або близько 11 мільйонів крон.

У березні 2018 року Чехія вже видала одного міжнародного хакера: у 2016 році в Празі слідчі затримали росіянина Євгена Нікуліна, якого в США звинуватили у хакерських атаках на сервери різних американських соціальних мереж, і який перебував у міжнародному розшуку. Міський суд Праги погодився на екстрадицію до США, хоча Росія вимагала повернення їй цього громадянина. Міністерство юстиції США заявило, що Нікулін представляє "старше покоління інтернет-піратів", які атакують американські компанії, іноді з відома російських спецслужб. Американські прокурори вважають, що Нікулін входив до групи московських хакерів у 2012 році.

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