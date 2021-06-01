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В Україні зростає кількість кібератак

За тиждень в Україні зросла кількість кіберінцидентів
В Україні зростає кількість кібератак Фото: timeoutinternet.com

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Держспецзв’язок

Дослівно: "Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 76 328 атак різних видів, що на 32% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість - це мережеві атаки прикладного рівня (99%). Також зафіксовано і заблоковано 16 DDoS-атак, зокрема на вебресурси НАБУ та Держспецзв’язку".

Деталі: Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 5 055 047 підозрілих подій, що на 17% більше, ніж попереднього тижня.

Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб викрадення інформації (38%), мережевого сканування (27%), спроб отримання прав користувача (13%) та спроб отримання прав адміністратора (12%).

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3 133 кіберінциденти, що на 5% більше, ніж попереднього тижня.

Переважна більшість опрацьованих інцидентів стосується недержавного сектору (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення (99%).

Держспецзв’язку звертається до всіх: в разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

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06 01 2021 14:52
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