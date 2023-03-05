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ПОЛІТИКА

США готують нові правила інвестування в Китай

05 березня 2023, 13:17
США готують нові правила інвестування в Китай
США
Адміністрація Байдена очікує, що наступного тижня буде шукати гроші в своєму бюджеті для створення програми регулювання інвестицій за кордоном.

Адміністрація Байдена готує нову програму, яка може заборонити американські інвестиції в певні сектори Китаю, що є новим кроком для захисту американських технологічних переваг під час зростаючої конкуренції між двома найбільшими економіками світу.

Про це пише Wall Street Journal.

Адміністрації Байдена працює над новими правилами, які на практиці в основному стосуватиметься американських інвестицій в Китай, проте, як зазначає WSJ, в доповіді, підготовленій для Білого дому, не було названо жодної країни.

Очікується, що нові правила будуть поширюватися на інвестиції приватного і венчурного капіталу в передові напівпровідники, суперкомп'ютери і деякі форми штучного інтелекту.

Американські чиновники хочуть перешкодити своїм інвесторам надавати фінансування та експертні знання китайським компаніям, які могли б, наприклад, покращити швидкість і точність військових рішень Пекіна.

Міністерство фінансів і Міністерство торгівлі, як очікується, завершать розробку своєї політики в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, цього року Китай планує збільшити оборонні витрати на 7,2%, що перевищує цільовий показник ВВП.

СШАКитайінвестиції

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