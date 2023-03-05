Цього року Китай планує збільшити оборонні витрати на 7,2%, що перевищує цільовий показник ВВП – Reuters
Цього року Китай збільшить витрати на оборону на 7,2%, що дещо випереджає минулорічне зростання і перевищує скромний урядовий прогноз економічного зростання.
Про це пише Reuters.
В оприлюдненому в неділю державному бюджеті на військові витрати виділено 1,55 трлн юанів (224 млрд доларів США).
За оборонним бюджетом уважно стежитимуть сусіди Китаю і США, які стурбовані стратегічними намірами Пекіна і розвитком його збройних сил, особливо на тлі загострення напруженості навколо Тайваню в останні роки.
У своєму звіті про роботу на щорічній сесії парламенту Лі заявив, що військові операції, розбудова потенціалу і бойова готовність повинні бути "добре скоординовані для виконання основних завдань".
"Наші збройні сили, зосередившись на цілях до сторіччя Народно-визвольної армії в 2027 році, повинні працювати над проведенням військових операцій, підвищенням бойової готовності і зміцненням військового потенціалу", – сказав він у своєму зверненні до законодавчого органу, який здебільшого складається з представників "гумових штампів".
Збільшення витрат випереджає заплановане економічне зростання на рівні близько 5% ВВП.
"Китайські лідери явно інтенсифікують зусилля з підготовки країни у військовому плані до всіх потенційних викликів безпеці, в тому числі до неочікуваних ситуацій", – сказав він.
Китай, який має найбільшу в світі армію за чисельністю особового складу, зайнятий додаванням безлічі нової техніки, в тому числі авіаносців і винищувачів-невидимок.
"Збройні сили повинні інтенсифікувати військову підготовку і готовність у всіх сферах, розробити нове військово-стратегічне керівництво, присвятити більше енергії тренуванням в бойових умовах і докласти добре скоординованих зусиль для посилення військової роботи в усіх напрямках і сферах", – сказав прем'єр-міністр Лі.
Оголошений оборонний бюджет Китаю на 2023 рік становить близько чверті запланованих витрат США – 858 млрд доларів, хоча багато дипломатів і закордонних експертів вважають, що Пекін занижує реальну цифру.
Китай вже давно стверджує, що йому необхідно скоротити розрив зі Сполученими Штатами. Наприклад, Китай має три авіаносці, в той час, як США мають 11 авіаносців на озброєнні. Війна в Україні спонукала деякі елементи китайського військово-промислового комплексу закликати до збільшення оборонного бюджету.
"Мова йде не про участь у міжнародній гонці озброєнь, а про захист нашої національної безпеки", – йдеться в заяві.
Раніше ми писали, що США та інші західні країни програють Китаю у "гонці" за розвиток передових технологій і утримання талантів, Пекін потенційно може встановити монополію в деяких сферах.