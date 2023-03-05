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ПОЛІТИКА

Цього року Китай планує збільшити оборонні витрати на 7,2%, що перевищує цільовий показник ВВП – Reuters

05 березня 2023, 11:22
Цього року Китай планує збільшити оборонні витрати на 7,2%, що перевищує цільовий показник ВВП – Reuters
Фото: з вільного доступу
Річ у тому, що прем'єр-міністр Лі Кецян закликав збройні сили підвищити боєготовність.

Цього року Китай збільшить витрати на оборону на 7,2%, що дещо випереджає минулорічне зростання і перевищує скромний урядовий прогноз економічного зростання.

Про це пише Reuters.

В оприлюдненому в неділю державному бюджеті на військові витрати виділено 1,55 трлн юанів (224 млрд доларів США).
За оборонним бюджетом уважно стежитимуть сусіди Китаю і США, які стурбовані стратегічними намірами Пекіна і розвитком його збройних сил, особливо на тлі загострення напруженості навколо Тайваню в останні роки.

У своєму звіті про роботу на щорічній сесії парламенту Лі заявив, що військові операції, розбудова потенціалу і бойова готовність повинні бути "добре скоординовані для виконання основних завдань".

"Наші збройні сили, зосередившись на цілях до сторіччя Народно-визвольної армії в 2027 році, повинні працювати над проведенням військових операцій, підвищенням бойової готовності і зміцненням військового потенціалу", – сказав він у своєму зверненні до законодавчого органу, який здебільшого складається з представників "гумових штампів".

Збільшення витрат випереджає заплановане економічне зростання на рівні близько 5% ВВП.

"Китайські лідери явно інтенсифікують зусилля з підготовки країни у військовому плані до всіх потенційних викликів безпеці, в тому числі до неочікуваних ситуацій", – сказав він.

Китай, який має найбільшу в світі армію за чисельністю особового складу, зайнятий додаванням безлічі нової техніки, в тому числі авіаносців і винищувачів-невидимок.

"Збройні сили повинні інтенсифікувати військову підготовку і готовність у всіх сферах, розробити нове військово-стратегічне керівництво, присвятити більше енергії тренуванням в бойових умовах і докласти добре скоординованих зусиль для посилення військової роботи в усіх напрямках і сферах", – сказав прем'єр-міністр Лі.

Оголошений оборонний бюджет Китаю на 2023 рік становить близько чверті запланованих витрат США – 858 млрд доларів, хоча багато дипломатів і закордонних експертів вважають, що Пекін занижує реальну цифру.

Китай вже давно стверджує, що йому необхідно скоротити розрив зі Сполученими Штатами. Наприклад, Китай має три авіаносці, в той час, як США мають 11 авіаносців на озброєнні. Війна в Україні спонукала деякі елементи китайського військово-промислового комплексу закликати до збільшення оборонного бюджету.

"Мова йде не про участь у міжнародній гонці озброєнь, а про захист нашої національної безпеки", – йдеться в заяві.

Раніше ми писали, що США та інші західні країни програють Китаю у "гонці" за розвиток передових технологій і утримання талантів, Пекін потенційно може встановити монополію в деяких сферах.

Китайоборонні витративійна в Україні

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