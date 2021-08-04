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США готують нові санкції проти РФ, можливе видворення дипломатів - ЗМІ

Адміністрація оголосила про санкції проти російських чиновників щодо Навального минулого місяця, але до цього часу призупинила дії в інших трьох областях
В адміністрації Джо Байдена завершили розвідувальний огляд передбачуваних російських злочинів, таких як втручання у вибори та хакерська атака на SolarWinds, підготувавши грунт для кроків США у відповідь на дії РФ.
США готують нові санкції проти РФ, можливе видворення дипломатів - ЗМІ Фото: Mind.ua

Потенційні кроки можуть передбачати санкції та висилку російських розвідників у США під дипломатичним прикриттям, заявили джерела, пише "Європейська правда".

Очікувалося, що американські високопосадовці зустрінуться в середу, щоб обговорити, які кроки вжити.

Співрозмовник агентства, знайомий з обговореннями, сказав, що відповідь США, ймовірно, міститиме кілька елементів. В неї мають входити санкції, спрямовані на людей, близьких до президента Росії Владіміра Путіна, а також агентства, пов'язані з втручанням у вибори.

Ці дії стануть результатом огляду, який президент Джо Байден розпорядився провести у перший повний день перебування на посаді за чотирма напрямками: втручання у вибори в США, повідомлення про російські нагороди за американських солдатів в Афганістані, атака на SolarWinds та отруєння російського опозиційного лідера Алєксєя Навального.

Адміністрація оголосила про санкції проти російських чиновників щодо Навального минулого місяця, але до цього часу призупинила дії в інших трьох областях.

Росія досі заперечувала всі звинувачення проти неї.

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08 04 2021 10:00
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