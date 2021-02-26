США нагадали Росії, що санкції триватимуть до повернення Криму Україні

Державний департамент США в сьомі роковини окупації Росією Криму закликав Москву повернути Україні контроль над півостровом, зупинити агресію на Донбасі та звільнити всіх політичних в’язнів.

Про це йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, передає Укрінформ.

"Ми підтримуємо основоположну правду: Крим - це Україна... Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політв’язнів, яких незаконно утримують, та повернути Україні повний контроль над півостровом. Ми також закликаємо РФ припинити агресію на сході України. Санкції проти Росії у відпоівдь на її агресію на сході України та захоплення Криму залишатимуться доти, доки Росія не змінить свій курс. США не визнають та ніколи не визнають незаконну анексію Криму", - заявив Блінкен.

За його словами, наслідки російської окупації півострова та його мілітаризація загрожують стабільності у всьому світі.

Держсекретар також нагадав про системні репресії у Криму проти кримських татар, етнічних українців та релігійних меншин, придушення свободи слова, політичні вироки проти нелояльних до окупаційної влади.

Зазначається, що США вітають українську ініціативу зі створення Кримської платформи та продовжать роботу з Україною і партнерами задля припинення окупації Криму та російської агресії на сході України.

Заяву Блінкена прокоментутвав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Вдячний державному секретареві Ентоні Блінкену та США за незмінну міцну позицію щодо українського Криму, послідовну вимогу припинити російську окупацію півострова. Окремо вдячний за підтримку США Кримської платформи. Разом ми звільнимо Крим", - написав Кулеба у Твіттері.

Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася наприкінці лютого 2014 року з військової операції із захоплення Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей.

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