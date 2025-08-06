США готують нові санкції проти тіньового флоту росії – FT

Нові обмеження можуть стати першим кроком у зміні санкційної політики Вашингтона.

Вашингтон розглядає можливість запровадження нових санкцій проти російського тіньового флоту, якщо до 8 серпня російський диктатор Володимир путін не погодиться на припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє газета Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень у Білому домі.

За словами двох співрозмовників видання, санкції проти так званого "нафтового флоту" можуть стати першим кроком адміністрації Дональда Трампа для посилення тиску на москву. Ще одне джерело зазначило, що розглядаються й інші варіанти дій.

Видання зазначає, що внесення суден тіньового флоту рф до санкційного списку стане першою великою ініціативою Трампа у питанні санкцій проти рф.

За адміністрації Джо Байдена під санкції вже потрапили 213 танкерів, які використовуються для транспортування нафти, хімікатів та нафтопродуктів. Натомість Трамп досі утримувався від нових обмежень, сподіваючись досягти домовленостей дипломатичним шляхом.

Очікується, що ймовірні санкції США доповнять останні дії Європейського Союзу, який минулого місяця запровадив обмеження проти понад 100 суден. Загальна кількість підсанкційних російських танкерів у ЄС досягла 415, зазначив Кевін Бук, керівний директор з досліджень компанії ClearView Energy Partners.