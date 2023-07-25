США готують новий пакет військової допомоги Україні – AP

Відомо, що у пакет також включені ракети для HIMARS, систем ППО NASAMS, Stinger і Javelin, авіаційні ракети Hydra-70.

Сполучені Штати мають намір уже сьогодні, 25 липня, оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі до 400 млн доларів.



Про це повідомляє AP.

За даними джерела видання у Білому домі, до нового пакету військової допомоги увійдуть різні боєприпаси для передових систем ППО, розвідувальні безпілотники Hornet, а також бронетранспортери.

Офіційні особи також заявили, що США передадуть Україні розвідувальні дрони Hornet, гаубичні артилерійські снаряди та 32 бронетранспортери Stryker, а також обладнання для розмінування, міномети та 28 млн. патронів для стрілецької зброї.

Зброя надається через особливі повноваження президента США, що дозволяє Пентагону швидко вилучати його з власних запасів та доставляти їх в Україну, часто протягом кількох днів.