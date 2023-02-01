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США готують пакет допомоги Україні на понад $2 млрд – Reuters

01 лютого 2023, 09:10
США готують пакет допомоги Україні на понад $2 млрд – Reuters
джерело eadaily
Сполучені Штати готують військову допомогу Україні на суму понад 2 мільярди доларів, яка, як очікується, вперше може включати снаряди більшої дальності, а саме до 150 кілометрів.

Про це пише Reuters із посиланням на американських чиновників.

Видання зазначає, що про допомогу буде оголошено наприкінці цього тижня. Очікується, що новий пакет військової допомоги включатиме допоміжне обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot, а також високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

Одне з джерел Reuters повідомило, що частина пакету на суму 1,725 мільярда доларів надійде з фонду, відомого як Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю з промисловості, а не із наявних запасів зброї у США.

Кошти USAI будуть спрямовані на закупівлю нової зброї – крилатої бомби GLSDB з радіусом дії 94 милі (до 150 км).

"Більша дальність польоту планерної бомби GLSDB може дозволити Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними, і допомогти їй продовжувати контратаки, підриваючи російську оборону в глибині її тилу", – пише видання.

У той же час, зазначає Reuters, Сполучені Штати відхилили запити Києва на ракети ATACMS радіусом дії 185 миль (до 297 км).

Раніше США заявили, що росія порушила договір про ядерні озброєння.

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